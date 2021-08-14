Скончалась ветеран карельской журналистики Галина Трифанова

В пятницу, 13 августа, ушла из жизни Галина Васильевна Трифанова. В Союзе журналистов Карелии сообщили, что она ушла из жизни в 71 год.

Имя Галины Трифановой хорошо известно читателям районных газет «Знамя труда» (Пудож), «Беломорская трибуна» (Беломорск), «Диалог» (Медвежьегорск). Она работала в районной печати 36 лет.

В 1968 году Галина Трифанова пришла на работу машинисткой в редакцию газеты «Знамя труда». Через 10 лет старшего корреспондента отдела партийной жизни Трифанову перевели в «Беломорскую трибуну» ответственным секретарем. В этой газете она трудилась 17 лет, из них редактором – девять.

Она не боялась перемен, и в 1996 году по приглашению учредителя приехала на работу в Медвежьегорск, сменив на посту редактора газеты «Диалог» умершего Николая Ермоловича. Никто не знает, но перед смертью Николай Иванович назвал имя своей коллеги Галины как преемницы, которая сможет взять на себя ответственность за созданную на волне перестройки новую муниципальную газету. В этой районке она трудилась до выхода на заслуженный отдых в 2004 году.

«Галина Васильевна всегда была очень надежным товарищем, профессиональным журналистом, дотошным, эмоциональным, чувствующим человеком, - отметили в Союзе журналистов. - Ее взгляд всегда был добрым, сострадательным, отношение к людям, живущим вокруг, – внимательным и уважительным. Профессия занимала все ее время, она всегда старалась помочь тем, кто нуждался в поддержке».

Союз журналистов выразил соболезнования родным и близким Галины Васильевны. // Фото: Союз журналистов Карелии