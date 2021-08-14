14 августа 2021, 10:16
За прошлые сутки в Карелии прибавилось 164 зараженных коронавирусом
Еще двое пациентов в республике умерли от COVID-19
За минувшие сутки коронавирус в Карелии выявили еще у 164 человек. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, привитых среди инфицированных нет.
При этом признаки заболевания проявились только у 163 заразившихся. Один человек переносит ковид бессимптомно.
Из вновь выявленных зараженных 35 в состоянии средней тяжести, в тяжелом – четверо, один на аппарате ИВЛ.
Из заболевших прежде выздоровели 165 пациентов. Двое жителей Карелии умерли от коронавируса. // Фото: Syaibatulhamdi/Pixabay