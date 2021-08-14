За прошлые сутки в Карелии прибавилось 164 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Карелии выявили еще у 164 человек. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, привитых среди инфицированных нет.

При этом признаки заболевания проявились только у 163 заразившихся. Один человек переносит ковид бессимптомно.

Из вновь выявленных зараженных 35 в состоянии средней тяжести, в тяжелом – четверо, один на аппарате ИВЛ.

Из заболевших прежде выздоровели 165 пациентов. Двое жителей Карелии умерли от коронавируса. // Фото: Syaibatulhamdi/Pixabay