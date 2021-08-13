В микрорайоне Петрозаводска две недели будут отключать электричество

В Соломенном с 16 по 31 августа будут отключать электричество с 9 до 16 часов. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Отключения коснутся домов на улицах Логмозерской, Рабочей, Анны Романовой, Любы Тумановой и т.д. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с реконструкцией кабельно-воздушной сети электропередачи. Жителей района просят с пониманием отнестись к отключению ресурса. Фото pixabay.com/Free-Photos