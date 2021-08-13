Фонтаны воды бьют из канализации в Петрозаводске

В Петрозаводске после дождей из-под земли забили фонтаны воды. Горожане сняли на видео то, что происходит сейчас на Ключевой, видео опубликовано пабликом «Живой Петрозаводск».

На кадрах видно, как вода мощной струей бьет из канализационных люков. Дороги превратились в реки. Вода течет по дворам мощными потоками.

Напомним, ранее МЧС предупреждало жителей республики о приходе сильных дождей. Людям советуют не покидать без надобности свои дома, ограничить передвижения на личном транспорте, не пускать на улицу детей.