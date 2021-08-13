В Минздраве Карелии объяснили рост заболеваемости ковидом среди детей

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал в соцсети о заболеваемости коронавирусом среди детей. Если в прошлом году COVID-19 протекал у детей легко, иногда бессимптомно, то в этом году в мире стало известно о летальных исходах от ковид у детей и росте числа заболевших.

Охлопков связал эти изменения с мутацией вируса, летними переездами и контактами. Министр отметил, что заболевшие дети могут перенести ковид легче, чем взрослые. При этом дети с заболеваниями сердца, нервной системы или другими недугами, чаще переносят COVID-19 в среднетяжелой форме, так как их иммунной системе сложнее бороться с вирусом, пояснил министр.



Он подчеркнул, что до недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом заболели 5 716 детей, среди заболевших были и месячные дети. Большинство лечились дома, часть в стационаре. Охлопков рассказал о восьми детях, госпитализированных в республиканскую инфекционную больницу в последние дни. По словам министра, у двоих из поступивших более тяжелое течение коронавируса.

«Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург - не из- за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций»,

- написал руководитель ведомства.

По его словам, все дети в стационаре заразились по контакту, в семейном очаге. Министр призвал родителей и пожилых родственников в случае появления симптомов инфекции у кого-либо из членов семьи сразу же обращаться к врачу и по возможности изолироваться. Он попросил не забывать о профилактике - чаще мыть руки, проветривать помещения, пользоваться антисептиками, носить маску и рекомендовал не выезжать в другие регионы. (фото Farbsynthese, pixabay.com)