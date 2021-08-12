Коронавирус вызвал 100-процентное поражение легких у ребенка в Карелии

В республиканскую инфекционную больницу госпитализированы восемь несовершеннолетних, заболевших коронавирусом. Об этом со ссылкой на Минздрав республики пишет «Столица на onego.ru».

Среди заболевших есть десятимесячный малыш, двухлетний ребенок, дети 10, 11, 16 и 17 лет. Их состояние от удовлетворительного до средней степени тяжести.

По информации издания, у десятилетнего мальчика коронавирус вызвал стопроцентное поражение легких, ребенок находится на кислородной назальной канюле. В пятницу его перевезут на лечение в Санкт-Петербург. (фото yandex.ru)