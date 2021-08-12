Ребенка убило током возле школы в Нижнем Новгороде

Девятилетний мальчик погиб от удара током возле школы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 11 августа ребенка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортзала. Мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК. Фото Следственного комитета