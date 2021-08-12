«Яндекс» нашел в России населенные пункты с необычными названиями

«Яндекс» нашел в стране населенные пункты с самыми необычными названиями. Сервис «Яндекс. Карты» насчитал около 160 тысяч населенных пунктов, большая часть из которых это деревни, сообщает РБК.

Самыми распространенными названиями оказалась Александровка, таких населенных пунктов в стране 333, Ивановка встречается 280 раз, Михайловка 272, Каменка 252 и Никольское 241. Около 65 тысяч наименований встречаются на карте по разу. В одном экземпляре можно встретить, например, такие населенные пункты - Выдумка, Сибирский Гигант, Добрые Пчелы, Приятное Свидание, Густые Тычинки, Великий Куст, Пролей-Каша.

Встречаются населенные пункты, начинающиеся на Ы и Й. Например, Ыарга-Табалах, Ыарга, Йовли, Йокшар-Ола. Одноименные населенные пункты распространяют прилагательными. Так появляются Большой и Малый Скорорыб, Большой Телек, Новый Карапуз, Малый Ужин, Старый Чумой. Встречаются числительные — Первый Содом или Третий Решающий. Часто в названиях используют здания и сооружения, имена собственные, предметы, людей, эмоции. Например, Усадьба жадины, Екатериновка, Большие Носки, Белозерские Зеваки, Большой Сердеж.

Самое длинное название населенного пункта состоит из 25 букв, носит его село Кременчуг-Константиновское. Если исключить названия с дефисом, то рекордсменом окажется село Верхненовокутлумбетьево из 23 букв. (фото zen.yandex.ru)