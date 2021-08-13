В Карелии начали принимать заявки на бесплатную догазификацию

В Карелии стартовал приемок заявок на бесплатное подведение газа до границ земельного участка домовладения в газифицированных населенных пунктах Прионежского, Кондопожского и Олонецкого районов. Власти республики поручили главам поселений провести работу по информированию жителей о порядке догазификации и подачи заявки на подключение.

В пресс-службе регионального Минстроя сообщили, что заявки принимают через «единое окно» на сайте АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» или по почте transgaz@ktg.sampo.ru, gtp@ktg.sampo.ru. Заявку можно направить на сайте «Единого оператора газификации».

Форма заявки и перечень документов размещены на сайте АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в разделе «Потребителям»-«Технологическое присоединение» — «Юридическое лицо»/ «Физическое лицо».

Напомним, в послании Федеральному собранию президент страны поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки. (Александр Кряжев, ria.ru)