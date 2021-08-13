В Суоярви открыли вторую очередь парка «Сувилахти»

В Суоярви открылась вторая очередь популярного у горожан места отдыха - парка «Сувилахти». Проект был выполнен молодым специалистом из Санкт-Петербурга, который ранее создал эскиз первой части парка и других городских объектов, сообщает Минстрой РК.

Раньше на месте парка была неблагоустроенная территория с аварийными деревьями. Теперь здесь создано комфортное пространство для прогулок и отдыха.

«Рядом находится много социальных учреждений - поликлиники, дом культуры, школа искусств, ФОК - поэтому здесь всегда много людей. Еще в 2019 году, когда мы только начали работать над созданием парка «Сувилахти», уже были идеи, как мы будем продолжать благоустраивать эту зону. Пространство заметно преображается, становится интереснее, поэтому хочется, чтобы жители и гости Суоярви бережно относились к проведенным работам»,

- рассказал глава районной администрации Роман Петров.

В этом году в парке появились удобные беседки, новые дорожки, светильники, спортивные конструкции и качели. В ближайших планах установить оригинальный арт-объект – большую шахматную доску с фигурами.