«Министр Лабинов приехал просто погрозить местным жителям пальцем»

Текст: Антонина Кябелева

Очередной форелеводческий скандал, который на сей раз разгорелся в деревне Ватнаволок, получил свое продолжение 13 августа. На встречу с местными жителями приехал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Деревня Ватнаволок расположена на берегу Онежского озера. О планах по созданию форелеводческого хозяйства в нескольких километрах от деревни местные жители узнали случайно. Увидели рабочих, собирающих на берегу буйки для садков. Позднее выяснилось, что участок под размещение форелеводческого хозяйства был сформирован в 2009 году. В 2019 году Росрыболовство заключило договор с компанией из Тверской области «Ржевзернопродукт».

4 августа жители Ватнаволока встретились с журналистами, чтобы поделиться своей тревогой. Они опасаются, что очередное форелевое хозяйство, которых в округе и так немало, сделает жизнь в деревне невыносимой. Люди рассказывали, что уже сейчас приходится фильтровать воду из озера, а летом ветер доносил запах тухлой рыбы со стороны Лижмы, где разводят форель.

Парадоксально, но исполняющий обязанности главы Кедрозерского поселения Павел Конев признался, что вообще не слышал о планах строительства очередного форелевого хозяйства.

Мало того, в июне в администрацию поселения приезжали представители фирмы и просили разрешения на земельный участок для сбора садков. Получив отказ, компания решила начать работы без разрешения.

Скандал докатился до карельского правительства, где разбираться в конфликте направили Владимира Лабинова. О том, как прошла встреча, нам рассказала жительница деревни Елена Титова.

На встречу собралось около пятидесяти человек. Она проходила возле здания бывшего магазина, под открытым небом. В деревне нет помещения, где можно проводить подобные встречи. Разговор Владимира Лабинова с жителями деревни длился полтора часа, несмотря на то, что стоять приходилось под дождем.

"Дождь шел, все мокрые стояли. Министр приехал, как мне показалось, абсолютно не подготовленный. Я думаю, что Лабинов приехал просто погрозить местным жителям пальцем, сказать, что мы не правы и нужно развивать бизнес. Он обвинил нас в том, что мы чуть ли не митинг утроили и не готовы к конструктивному диалогу. Он постоял, руки в карманы сложил, в результате все остались при своем мнении",

- сказала Елена Титова.

По ее словам, Владимир Лабинов по-прежнему поддерживает строительство форелеводческого хозяйства и все сводил к экономической составляющей, мол, если граждане хотят жить хорошо, то нужно развивать форелеводство.

Помимо Конева в Ватнаволок приехал руководитель администрации кондопожского района Виталий Садовников, который тоже признался, что был не в курсе планов по созданию форелевого хозяйства. "Садовников тоже, разведя руками, говорил, что он не в курсе. Нам начали говорить, дескать, у вас бани на берегу стоят и это тоже незаконно. Я спросила, причем тут бани?" - продолжила Титова.

По ее словам, и Садовников, и Конев как обыватели не поддерживают создание форелевого хозяйства, а как представители муниципальной власти, которые обязаны развивать экономику, вроде бы не могут противиться появлению нового предприятия.

Представитель фирмы «Ржевзернопродукт» сообщил, что, если минсельхоз предоставит альтернативный участок для выращивания форели, то бизнесмены готовы переместить производство в другое место.

По наблюдению Титовой, после этой встречи граждане еще более решительно выступают против форелеводческого хозяйства. Разговор с Лабиновым сплотил людей, формировалась группа активистов. Жители деревни собираются вынести скандал на федеральный уровень. Люди возмущены тем, что чиновники даже не попытались обсудить вопрос, от которого зависит их благополучие.

«Теперь это дело принципа. Мы намертво встанем!», - пообещала Титова.