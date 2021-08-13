На Онежской набережной в Петрозаводске обновят газоны

На Онежской набережной и в парке Победы в Петрозаводске будут обновлены газоны. Основные работы развернутся в Петровском сквере и вдоль лестничных спусков к набережной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы начнутся на следующей неделе. Будут выполнены планировка основания газонов, уплотнение и выравнивание грунта, трамбовка и расчистка почвы, удобрение и посев травы.

В мэрии напомнили, что в Петрозаводске ежегодно проводят озеленение территорий. Помимо посадки деревьев, декоративных кустарников и цветов, в городе занимаются и устройством газонов. В прошлом году, к примеру, восстановили участки в сквере Вечный огонь, на Советской площади, на проспектах Карла Маркса и Александра Невского, на улицах Шотмана, Кирова и Герцена. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos