13 августа 2021, 15:45
На 12 дорогах Петрозаводска монтируется новое освещение
На перекрёстке по улице Шотмана прошло выездное совещание мэра Владимира Любарского и депутата Петросовета Александра Ханцевича
Власти Петрозаводска модернизируют сети наружного освещения на 12 городских улицах в разных районах карельской столицы. Один из объектов – участок улицы Шотмана от Разина до Мелентьевой.
Неподалеку в прошлом году благоустроен сквер Ивана Молчанова. Вдоль улицы Шотмана установят 22 опоры наружного освещения. Закладные под них уже смонтированы.
«Как мы помним, в прошлом году случилась страшная авария, поэтому в рамках федеральной целевой программы «Безопасные качественные дороги» на перекрестке началась работа по установке более качественного освещения»,
- прокомментировал Александр Ханцевич. (Видео)