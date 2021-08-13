На 12 дорогах Петрозаводска монтируется новое освещение

Власти Петрозаводска модернизируют сети наружного освещения на 12 городских улицах в разных районах карельской столицы. Один из объектов – участок улицы Шотмана от Разина до Мелентьевой.

Неподалеку в прошлом году благоустроен сквер Ивана Молчанова. Вдоль улицы Шотмана установят 22 опоры наружного освещения. Закладные под них уже смонтированы.

«Как мы помним, в прошлом году случилась страшная авария, поэтому в рамках федеральной целевой программы «Безопасные качественные дороги» на перекрестке началась работа по установке более качественного освещения»,

- прокомментировал Александр Ханцевич. (Видео)