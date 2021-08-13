Певицу МакSим выписали из больницы

Популярную российскую певицу Марину Абросимову (МакSим) сегодня, 13 августа, выписали из больницы. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову.

Певицы продолжит лечение дома, рядом будет находиться «профессиональная помощь». Соколова уточнила, что МакSим сама настояла на этом, так как хотела поскорее вернуться к семье. Певице предстоит долгая реабилитация.

МакSим долгое время находилась в больнице, ее подключали к ИВЛ, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Певица несколько недель провелаа в искусственной коме, впоследствии ей стало лучше и артистку перевели из реанимации в обычную палату. (фото e1.ru)