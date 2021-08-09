МакSим перевели из реанимации в обычную палату

38-летняя певица Марина Абросимова, МакSим, опубликовала первый пост в «Инстаграме» после выхода из комы.

«Всем привет, я снова с вами!» - поприветствовала артистка подписчиков. Знаменитость поблагодарила всех за поддержку, отметив, что это много для нее значит. МакSим поблагодарила медиков и персонал больницы. Певица написала, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату. Ей потребуется длительное восстановление.

Певица думала, что пробыла в коме всего два дня и удивилась, что прошло больше месяца. МакSим написала, что все еще очень слаба после болезни, а когда пытается ходить, то сильно кружится голова.

«Надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя»,

- рассказала артистка.

Певица и автор песен приобрела известность в середине 2000-х после выхода альбома «Трудный возраст». (фото ria.ru)