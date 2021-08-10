Представитель МакSим рассказал о творческом будущем артистки

Новых песен и концертов певицы МакSим не будет как минимум год. Исполнительница еще очень слаба после нескольких недель, проведенных в коме. Ее ждет длительная восстановительная терапия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.

Марина Абросимова была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа стало известно, что певица пошла на поправку.

«Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год - врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию»,

- сообщила представитель исполнительницы. Фото пресс-службы МакSим