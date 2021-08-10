Врач рассказала об опасности поедания арбуза и дыни до корки

Арбузы и дыни нельзя есть до корки, поскольку, если в них содержатся нитраты, то они сосредоточены именно там. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова, ее слова приводит РИА Новости.

«Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части»,

- отметила специалист.

Медик также напомнила, что лучше выбирать такие арбузы и дыни, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день. В разрезанном виде их необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой. Фото pixabay.com/Pexels