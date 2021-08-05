«Решают втихаря». О форелеводах в Ватнаволоке не знали даже власти

Текст, фото: Георгий Чентемиров

– Мы пошли вечером гулять, видим – бетонные блоки. Муж говорит: ой, кто-то что-то строит. А через пару дней выясняется, что это форелевые садки делают...

Жительница деревни Ватнаволок Елена Титова рассказывает, как они и ее земляки узнали о том, что в скором времени неподалеку должно появиться форелеводческое хозяйство. Если коротко – узнали совершенно случайно, от рабочих, которые начали собирать на берегу садки, чтобы потом отвезти их на место.

Ватнаволок находится на берегу Онежского озера, в Лижемском заливе. Буйки для садков расположились, судя по карте, в шести километрах от деревни. Как выяснилось позже, участок под размещение форелеводческого хозяйства был сформирован в 2009 году. В 2019 году Росрыболовство заключило договор с компанией «Ржевзернопродукт». Это фирма из Тверской области; согласно данным Seldon, основной профиль их деятельности – «производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах».

Шесть километров – не то что бы на соседней улице, но проблема в том, что берег в этом месте сильно изрезан, там множество островов, мелких заливов, заводей. Местные боятся, что ветер и волны будут приносить сюда отходы производства. А ведь поблизости уже есть форелевые хозяйства!

– Географически расположены мы так, что вода поступает либо с севера, либо с юга. На севере уже есть несколько форелевых хозяйств, на юге вот появится. Мы окажемся в мешке, – говорит местный житель Александр Мещанский.

– Воду уже сейчас приходится фильтровать. Что мы завтра будем пить? А они решают молча, втихаря, без народа. Они даже не спрашивают, – возмущается Александр Титов.

– В Кондопожском районе, куда ни ткни, везде форель разводят. От самой-то рыбы вреда нет, а от кормов и отходов – есть. Мы летом это все почувствовали; ветер дул со стороны Лижмы, и вода запахла тухлой рыбой, – рассказала Елена.

– В Лижемской губе даже на удочку ловить можно не всегда. Именно из-за нереста. То есть ловить нельзя, а разводить форель можно! - возмущаются местные мужики.

Своими эмоциями люди делились 4 августа на встрече с журналистами. За час до визита представителей СМИ на место приехали сотрудники полиции. Сотрудница МВД заявила, что их цель – охрана общественного порядка. Очевидно, именно ради охраны порядка один из полицейских снимал всех присутствующих на ручную камеру.

Прибыл представитель и другого органа власти. Исполняющий обязанности главы Кедрозерского поселения Павел Конев сообщил журналистам, что местные власти вообще не в курсе происходящего – их просто не уведомили о том, что в районе построят очередное форелевое хозяйство.

– Официальной информации администрация поселения не получала. Писем никаких ни от кого не поступало; по моим сведениям, и районную администрацию тоже никто не уведомлял. Соответственно, ни схем, ни акваторий – ничего нет.

– Это законно, что здесь начали работу, а местные власти ничего не знают?

– Конечно, незаконно. Нужно спросить мнение населения, администрации.

Акватория озера – это федеральный объект, как и острова. Но в июне в администрацию поселения приезжали представители фирмы и просили разрешения на земельный участок для сбора садков. В этом было отказано, потому что мест на береговой линии просто нет: она вся или застроена, или имеет лесополосу, а значит, для организации работ придется вырубать деревья. В итоге обошлись без разрешения, просто пришли на берег и начали работать.

Павел Конев рассказал, что в 2020 году форелеводы хотели наладить производство недалеко от Лижмы. Но там предприниматели для начала обратились в администрацию поселения, жители высказали свое мнение, и бизнесменам было отказано. Здесь же все происходит в полной тайне для местных жителей и властей.

– Мое мнение как гражданина – я тоже против. Онежское озеро заполонили этими хозяйствами. Люди жалуются, что даже в баню воду нельзя брать из озера, приходится носить ее из родника. Территория вокруг тоже загрязняется: там мешок лежит, там бутылки валяются... – говорит Конев.

– Надо как-то заботиться и о здоровье людей. Мы здесь родились, работали, налоги платили, к нам теперь внуки приезжают, над и о людях подумать! – просит чиновников Лидия Александрушкина.

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов пояснил, что решение разводить форель на определенной территории нельзя принимать без учета мнения граждан, но каковы методы этого учета, закон не предусматривает. Министр предположил, что в 2009 году имелся какой-либо документ, в котором отражалась позиция местных жителей, и его, наверное, можно при желании найти в архивах.

3 августа глава Карелии Артур Пафренчиков провел совещание по развитию агропромышленного комплекса республики. Затронули там и тему Ватнаволока. Не может не восхищать изящество и легкость, с которой губернатор переложил проблему на плечи местных чиновников.

"Почему глава администрации поселения не знает о том, что происходит на его территории? Возможно, здесь есть и вина рыбоводческого хозяйства, которому нужно с населением договариваться, нужно вести диалог",

– цитирует Парфенчикова портал «Карелия. Ньюс».

Что же, теперь местные власти в курсе решений, принятых 12 лет назад. И у них есть соображения, что с этим делать. Исполняющий обязанности главы поселения Павел Конев считает, что сейчас надо провести народный сход, чтобы люди могли выразить свое мнение о планах форелеводов. При необходимости чиновник намерен обращаться в прокуратуру и суд. «Надо отстаивать свои интересы до конца», говорит и.о. главы поселения. В отличие от тех, кто хочет разместить в Лижемской губе форелевое хозяйство, Конев здесь живет.