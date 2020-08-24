Около пяти тысяч человек заразились за сутки COVID-19 в России

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, число заразившихся коронавирусом в нашей стране за сутки возросло на 4 744 случая, общее количество инфицированных достигло 961 493 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 744 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1100 (23,2%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 456. Согласно данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.

В Карелии за минувшие сутки коронавирус был подтвержден 26 раз. Новые случаи заболевания выявлены в Петрозаводске – 11 человек, Кондопоге – 10 человек, Беломорске – 2 человека, Лахденпохском районе (Лахденпохья и поселок Ихала) – 2 человека, Прионежском районе (село Заозерье) – 1 человек. Выздоровели 14 человек.