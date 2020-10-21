Охлопков назвал способы прервать распространение COVID-19 в Карелии

Отказ от похода в гости к пожилым родственникам и встреч с друзьями, а также ношение масок и перчаток в людных местах могут остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Последние сводки по инфицированным и заболевшим ковидной инфекцией в Карелии — в районе 100 человек — показывают, что основная часть из них — это семейные очаги. Много инфицированных и заболевших среди пожилых граждан. Мы должны прервать распространение инфекции»,

- написал министр.

Охлопков попросил жителей Карелии максимально ограничить контакты, воздержаться от очного общения с родственниками, друзьями; не посещать пожилых родственников. Министр предложил жителям республики постараться организовать для пожилых родных доставку продуктов и оплату коммунальных услуг.

«При посещении мест с большим пребыванием людей, в транспорте надевайте маски и перчатки, как можно чаще обрабатывайте руки антисептиком», - призвал глава Минздрава.

Ранее Михаил Охлопков назвал долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Карелии. С начала эпедимее общее количество заболевших в республике достигло отметки 5468 человек. (фото на главной openmedia.io, Станислав Красильников)