Охлопков назвал долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Карелии

Чуть меньше половины от общего числа заболевших коронавирусом в Карелии – люди старшего возраста. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В Карелии уже более 5300 человек инфицированы COVID-19 за время эпидемии. Из них 44% - люди в возрасте старше 60 лет, 28% - в возрасте 40-60 лет, 17% - в возрасте 18-40 лет, 11% - дети до 18 лет»,

- сообщил глава ведомства.

«Выводы – на поверхности. Берегите своих близких», - добавил министр.

Ранее на парламентском комитете по здравоохранению и экономической политике министр сообщил, что в больницах находится 286 инфицированных в состоянии средней тяжести, 9 человек в тяжелом состоянии и 4 пациента в крайне тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключено 4 пациента. Министр сказал, что в Карелии доля свободных коек для ковидных больных составляет 30,3%. (фото на главной vitvesti.by)