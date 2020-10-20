Появилась ясность, когда жителей Карелии начнут прививать от COVID-19

Сегодня, 20 октября, на внеочередном заседании парламентского комитета по здравоохранению и экономической политике был рассмотрен вопрос о мерах безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Карелии.

Депутат Виктор Степанов поинтересовался у министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, когда в Карелии начнется массовая вакцинация от COVID-19. Охлопков сказал, что сейчас идет первый этап испытаний. Первыми на себе вакцину испытывают медицинские работники, естественно, в добровольном порядке.

Затем, по словам министра, начнется второй этап испытаний. Он объяснил, что на втором этапе испытаний согласившиеся вакцинироваться медработники будут наблюдаться в ежедневном режиме, будет выясняться, какая у них температура, определяться «иммунный ответ».

«И только после этого, когда уже будет точно установлена безопасность этой вакцины, я думаю, что где-то в феврале, будет вакцинация массовая населения. Хотя Михаил Альбертович Мурашко сказал, что в октябре уже эта вакцина поступит»,

- сообщил Михаил Охлопков.

Виктор Степанов заметил, что министр здравоохранения России Мурашко обещал массовую вакцинацию населения начать уже в декабре 2020 года. Но, видимо, до Карелии вакцина дойдет не раньше февраля 2021 года.

Охлопков отметил, что в настоящий момент в больницах находится 286 инфицированных в состоянии средней тяжести, 9 человек в тяжелом состоянии и 4 пациента в крайне тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключено 4 пациента. Михаил Охлопков сказал, что в Карелии доля свободных коек для ковидных больных составляет 30,3%.

Если говорить о заболеваемости среди специалистов, то всего, по данным карельского минздрава, в республике заболело 82 медицинских работника, из которых в легкой форме перенесли инфекцию 68 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что врачам вкалывают препарат, не прошедший полный цикл клинических испытаний, но уже зарегистрированный. Минздрав не видит в этом проблемы. Подробнее в материале «Жар и слабость». Как медики Карелии переносят вакцину от коронавируса».