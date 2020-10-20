В белорусских грибах обнаружили клопов

Запрет на ввоз грибной продукции из Белоруссии введен в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта – коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha Halys Stal), сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и НАО.

Временные ограничения на поставки грибов шампиньонов, производителем которых является КФК «Грибная страна» (Республика Беларусь) вводятся с 8 октября 2020 года.

Указанная продукция, отгруженная до 08 октября 2020 года, подлежит ввозу на территорию Российской Федерации только по результатам лабораторной экспертизы.

Фото Halyomorpha Halys Stal с сайта blog.invasive-species.org.