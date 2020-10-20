Петрозаводчан просят ответить, нужна ли в городе система велопроката

Мэрия Петрозаводска изучает возможность запуска в городе сети пунктов велопроката. В администрацию обратилась компания, которая специализируется на такой работе, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты планируют открыть в Петрозаводске 10-15 автоматизированных точек велошеринга. Они расположатся на центральных улицах города, в парках и на Онежской набережной. Найти ближайшую станцию проката и арендовать велосипед можно будет с помощью специального приложения.

Подобные системы проката уже работают и активно развиваются в Москве и в некоторых других городах страны. Власти Петрозаводска считают, что такие нововведения могут улучшить экологическую обстановку в городе.

Мэрия хочет узнать мнение горожан об этом проекте. На портале «Активный горожанин» открыто голосование, принять участие в котором приглашаются жители карельской столицы. Фото mperspektiva.ru