Стала известна реакция Роскомнадзора на голые фото дочери Дмитриева

После выхода на федеральном канале сюжета о деле Юрия Дмитриева, в котором были показаны фотографии якобы приемной дочери историка, уполномоченный по правам ребенка в Карелии обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности размещения информации. Также омбудсмен Геннадий Сараев просил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций удалить фотографии несовершеннолетней потерпевшей. Ранее мы рассказывали, что 26 сентября в преддверии суда в программе «Дежурная часть» вышел сюжет, в центре которого некие фотографии, которые якобы взяты из личного архива Дмитриева и на которых якобы изображена его приемная дочь. Снимки названы шокирующими. Журналисты утверждали, что не могли их показать полностью из-за этических ограничений. На фото можно разглядеть изображение обнаженного ребенка.

Сегодня в паблике уполномоченного появилась информация по результатам обращения.

«Исходя из ответа Роскомнадзора, проведен анализ содержания данного материала, в результате которого нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе положений законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не установлено»,

- сообщается в группе омбудсмена.

В группе говорится, что материал был посвящен рассмотрению в апелляционной инстанции резонансного уголовного дела о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и связанным с ним обстоятельствам, в том числе фотографиям из личного архива обвиняемого.

Сообщается, что в сюжете канала «Россия-24» были использованы фото потерпевшей несовершеннолетней, но «снимки были подвергнуты специальной обработке, фото скрыты двойной компьютерной ретушью, исключающей возможность идентификации как самого ребенка, так и отдельных фрагментов изображений, подпадающих под определение материалов порнографического характера».

В результате, как можно понять, ведомство не увидело никаких нарушений, допущенных федеральным каналом, который показал голые, пусть и заретушированные, фото ребенка.

«Учитывая вышеизложенное, основания для принятия Роскомнадзором соответствующих мер реагирования отсутствуют»,

- сообщает паблик омбудсмена ответ ведомства.

Несмотря на полученный ответ, омбудсмен считает, что использование порнографических фотографий ребенка для привлечения общественного внимания недопустимо, в связи с тем, что их обнародование может нанести вред психическому здоровью несовершеннолетней потерпевшей.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии вынес решение по делу, отправив руководителя карельского отделения общества «Мемориал» в колонию строгого режима на 13 лет по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Также Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия, по которым ранее историк был оправдан.