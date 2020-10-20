Петрозаводчанин с ножом совершил разбойное нападение на собутыльника

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от пенсионера, который сообщил, что ему необходима помощь полиции, информирует МВД Карелии.

На место вызова был направлен наряд патрульно-постовой службы, где полицейских ожидал 61-летний заявитель.

Мужчина рассказал, что повстречал на улице приятеля и знакомые решили продолжить общение за распитием алкогольных напитков, после чего отправились в квартиру приятеля.

Через некоторое время туда же пришел неизвестный гражданин. Произошла ссора, в результате которой незнакомец под угрозой ножа забрал у заявителя часы и серебряный браслет. За владельца имущества никто не заступился.

Сотрудники ППСП совместно с заявителем проехали по указанному им адресу. Среди участников компании, продолжавшей застолье, пенсионер указал на обидчика. Полицейскими при нём были обнаружены часы и браслет. Подозреваемый – 35-летний петрозаводчанин - был доставлен в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску.

Подозреваемый задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой". Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото из группы МВД по Республике Карелия.