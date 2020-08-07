Коронавирус обнаружили у сотрудника полиции Карелии

Сегодня в телеграмм-канале «Адвокаты Карелии» появилось сообщение о том, что у одного из следователей кондопожского ОМВД был обнаружен коронавирус.

За комментарием мы обратились в пресс-службу карельского МВД, где нашему звонку немного удивились, поинтересовавшись, такая ли это важная информация. Услышав утвердительный ответ, пресс-секретарь ведомства Александра Воронченко не смогла подтвердить нашему изданию факт болезни своего коллеги и каким-то образом прокомментировать сообщение из мессенджера.

Между тем член Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Асия Кузнецова, на которую ссылается канал в Телеграмме, подтвердила нашему изданию, что коронавирус действительно был выявлен у следователя еще вчера, 6 августа.

По ее сведениям, заболевший является стажером и не так давно трудится в правоохранительных органах. Также, по словам адвоката, этот следователь-стажер еще не работает со свидетелями или подследственными, но контактирует со своими коллегами из отдела, которые как раз таки и имеют дело с людьми и адвокатами.

По словам нашей собеседницы, она обращалась в Роспотребнадзор, но оттуда ее перенаправили в медико-санитарную часть республиканского МВД, где она общалась с Юрием Соколовым (прим.ред. заместитель начальника части (медико-санитарной) - начальник центра (государственного санитарно-эпидемиологического надзора) - главный государственный санитарный врач). Тот в свою очередь заверил Кузнецову, что у него есть рапорт из Кондопоги, в котором говорится, что следователь, о котором идет речь, ни с кем не контактировал. Звучит немного парадоксально, поскольку даже когда обычный человек приходит на рабочее место, то с кем-то по пути он все же успевает поздороваться и пообщаться. А если верить информации на сайте администрации Кондопожского района, то в местном отделении полиции трудится явно не один заболевший следователь.

Между тем Соколов пообещал нашей собеседнице разобраться в сложившейся ситуации и принять при необходимости меры. Однако, как рассказала адвокат Асия Кузнецова, в кондопожском отделе еще никого не изолировали и даже не брали тесты на коронавирус. Между тем она обеспокоена ситуацией с заболевшим следователем из-за риска цепной реакции и возможного увеличения числа зараженных.