Шесть главврачей в Карелии уведомили об увольнении. К чему "зачистка"?

Текст: Антонина Кябелева

В конце июля шесть главных врачей республиканских медицинских учреждений получили неприятную новость из карельского минздрава. Их попросили прийти в отдел кадров и расписаться в уведомлении об увольнении с предупреждением, что через два месяца контракт с ними будет разорван.

Под угрозой увольнения оказались главрач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова, главврач Городской детской больницы Елена Аксентьева, главврач Республиканского стоматологического центра Лариса Борнашова, главврач петрозаводской поликлиники № 2 Аркадий Рутгайзер, главврач Республиканского кожно-венерологического диспансера Александр Архипов, главврач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева. Причина — достижение руководителями этих медицинских учреждений предельного 65-летнего возраста. Мы попытались разобраться в этой истории, посмотрев на нее с разных сторон.

Формально — все верно, не придерешься. Действительно, 1 октября 2017 года вступил в силу федеральный закон № 256, который внес изменения в статью 350 Трудового кодекса РФ.

Согласно этим изменениями, устанавливается предельный 65-летний возраст для руководителей медицинских учреждений и их заместителей. В законе, правда, сказано, что контракт с руководителями можно продлить до достижения ими 70 лет, если такое решение будет принято на общем собрании трудового коллектива этой медицинской организации.

Другими словами, если коллектив проведет общее собрание или конференцию и проголосует за то, чтобы руководителя не меняли, то учредитель, в нашем случае карельский минздрав, может продлить договор с главными врачами.

Разъяснение по этому поводу появилось 4 августа «ВКонтакте» на личной страничке министра здравоохранения РК Михаила Охлопкова. Правда, из небольшого поста под заголовком «Наша республика всегда славилась своими врачами» человек, не погруженный в непростую ситуацию с увольнением известных на всю республику профессионалов, вряд ли что-то сможет понять. Да и появился пост слишком поздно, когда тревожная информация дошла до карельских журналистов, и нужно было что-то отвечать. Заметим, возможность продления контракта с главврачами до достижения ими 70 лет предусмотрена в самом федеральном законе. Так что к ссылкам министра на усиленную работу минздрава по изменению уставов медицинских учреждений в разгар эпидемии нужно отнестись критически.

Естественно, возникает вопрос: почему для увольнения выбрано столь непростое время, когда физическая и нравственная мобилизация врачей, оказавшихся на переднем фланге борьбы с ковидной инфекцией, достигла предела? Очевидно, что перспектива смены руководителя способна внести диссонанс в работу любого коллектива. В этом смысле более неудачное время выбрать было сложно. Но и здесь мы нашли ответ в законодательстве.

Дело в том, что в течение трех лет со дня вступления закона в силу нельзя расторгать трудовые договоры с руководителями, которые достигли предельного возраста. В общем, министерство обязано до 1 октября 2020 года как-то решить вопрос с руководителями, которым исполнилось 65 лет.

У чиновников был весьма широкий набор возможностей. Однако в карельском минздраве поступили в строгом соответствии с цитатой Ленина: «Формально правильно, а по сути издевательство».

Просто позвонили и сообщили, дескать, придите и распишитесь в уведомлении об своем увольнении. Не нужно иметь высшего образования, чтобы понять, что с таким пренебрежением нельзя относится к врачам-профессионалам высшей пробы.

Единственно, по-человечески поступили с Еленой Аксентьевой, которую предварительно пригласили на беседу в министерство, все спокойно объяснили, предложили другую работу. Дело в том, что главврач Городской детской больницы уже отметила 70-летие и оставаться на руководящей должности в больнице она, по законодательству, не может.

- Когда получаешь уведомление об увольнении, конечно, все это очень болезненно и неприятно. Но со мной все было корректно. Меня приглашали в министерство, со мной разговаривали, мне предложили другую должность,

- заметила Елена Аксентьева.

По ее мнению, закон, ограничивающий возраст руководителя медицинского учреждения, имеет дискриминационный подтекст.

- У нас президент провозглашает повышение средней продолжительности жизни, повышение пенсионного возраста. В политике у нас участвует немало тех, кто достиг 70-летнего возраста. У некоторых и в 90 лет ясная голова и полно идей. По моему мнению, закон неправильный, его нужно отменять,

- сказала Елена Аксентьева.

Она не скрывала, что ей очень грустно покидать свой коллектив.

- У меня коллектив плачет. Коллектив очень взволнован, - заметила она.

Коллегам Елены Аксентьевой повезло меньше. С ними чиновники минздрава ограничились формальным требованием расписаться в документе. Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова отказалась комментировать ситуацию, так как она задевает ее лично.

Фото: ИА "Республика"

По нашей информации, коллектив районной больницы поддержал кандидатуру Егоровой в должности главврача и уже направил необходимые документы в минздрав республики.

В Республиканском кожно-венерическом диспансере сообщили, что тоже провели общее собрание, попросив минздрав сохранить в качестве руководителя Александра Архипова. Завершается оформление необходимых документов и в петрозаводской поликлинике № 2, где коллектив выступил за продление контракта с Аркадием Рутгайзером. В процессе завершения оформление необходимых документов в поддержку главврача Республиканской станции переливания крови Ирины Пушкаревой.

Ирина Пушкарева, которой только в апреле исполнилось 65 лет, знала, что подобные решения готовились.

- Конечно, законодательство есть законодательство, но нужно еще и с людьми разговаривать,

- сказала Пушкарева.

Она подтвердила, что минздрав предложил внести изменения в устав медицинского учреждения и предусмотреть возможность продления контракта с руководителем.

Главврачу Республиканского стоматологического центра Ларисе Борнашовой тоже было предложено прийти в отдел кадров и расписаться в уведомлении об увольнении. По поводу того, как реагирует коллектив, она сказала:

- Я человек щепетильный, и никому никаких посылов делать не буду. Это дело коллектива, я просить никого не буду. Насколько я знаю, что-то в этом направлении делается.

Лариса Борнашова рассказала, что о нюансах законодательства прекрасно знала:

- Когда вышел этот закон, мы его внимательно изучили. И, в принципе, знали, что это будет. Но все равно все получилось неожиданно. Решение о нашем увольнении полностью соответствует законодательству, но по форме, как это было сделано, хотелось бы, конечно, другого. У всех есть планы и с планами нужно друг с другом делиться. Любой руководитель должен понимать перспективу.

Казалось бы, у минздрава было немало времени, чтобы побеседовать с главными врачами, встретиться с коллективами, рассказать о возможности проведения общего собрания. Может быть, тогда обошлись бы и без унизительных уведомлений? Но нет, чиновники опять выбрали самый негативный сценарий, открыто продемонстрировав врачам свое истинное к ним отношение. Главным врачам в приказном порядке повелели прийти в отдел кадров и расписаться. Заслуженные врачи Карелии не дождались даже банального спасибо. Когда доходит до того, чтобы не на словах, а на деле подтвердить свое уважение к представителям самой гуманной профессии, у чиновников минздрава почему-то не хватает времени.

Возможно, кто-то думает, что это формальность, и все главные врачи останутся на прежних должностях. А вот это, как говорится, еще бабушка надвое сказала. Решение трудового коллектива в данной ситуации напоминает общественные слушания с его выводами рекомендательного характера. В министерстве могут прислушаться к мнению трудового коллектива, а могут его проигнорировать, посчитав нецелесообразным. В кулуарах министерства ходят разговоры о том, что готовится замена Ларисы Борнашовой на «своего» человека. Если в министерстве хотят банально освободить кресла руководителей, то тогда понятно, почему пошли по столь жесткому варианту с раздачей уведомлений об увольнении. В любом случае, руки у чиновников теперь развязаны.

«Наша республика всегда славилась своими врачами», - можно прочитать на страничке Михаила Охлопкова. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь такие же слова жители Карелии смогли бы сказать и о своих министрах….