В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

На глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова передает Reuters.

По мнению специалиста, темпы распространения инфекции не замедляются, а, наоборот, ускоряются. И это несмотря на то, что многие страны добились значительного прогресса в борьбе с Covid-19. Также полным ходом идет создание вакцины, но пандемия еще даже не близка к завершению, уверен руководитель ВОЗ. Худшее еще впереди, заявил специалист.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», - подчеркнул он.