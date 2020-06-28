Иностранец назвал главные недостатки российских женщин

Журналист из Китая опубликовал статью, в которой рассказал о том, почему иностранцы стремятся взять в жены российских женщин, а также объяснил, из-за чего у многих из них возникают сомнения на этот счет. О материале рассказывает РИА Новости.

Китаец отметил, что иностранцев привлекает прежде всего красота россиянок, которая является по-настоящему загадочной. Однако, есть конкретные причины, по которым браки могут оказаться неудачными.

Во-первых, это различия в менталитете и культуре. Также журналист отметил «дерзкий характер» наших женщин. В частности, ему не нравится, что они «любят выпивать», показывая таким образом собственное «я» и проявляя свой истинный характер. Также журналист считает, что россиянки все делают спустя рукава, неаккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела.

Также китаец рассказал о том, что ходят слухи, что россиянки сразу после свадьбы начинают набирать вес. Он, однако, отметил, что это не так, и наши женщины следят за своей фигурой.

Свой материал иностранец завершил тем, что посоветовал выбирать жену не по внешним данным, а исходя из характера и понимания того, что с ней можно хорошо ужиться.