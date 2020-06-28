Футболист упал на автомобиле с 200-метровой скалы и выжил

Футболист бразильского клуба «Крузейро» Энрике чудесным образом выжил после падения его автомобиля со скалы. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

Машина спортсмена выехала с дороги и рухнула с 200-метровой скалы в окрестностях национального парка Рола Мока. На помощь футболисту выезжали 16 спасателей. Игрока доставили в больницу, где выяснилось, что ни одной серьезной травмы он не получил.

Сам Энрике не смог объяснить, почему его автомобиль упал в обрыв, поскольку находился в шоковом состоянии. Футболист остается под наблюдением медиков и чувствует себя хорошо.