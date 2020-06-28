Количество зараженных коронавирусом превысило десять миллионов человек

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 10 миллионов человек. Об этом следует из данные, которые приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по Covid-19.

За последние сутки зафиксировано почти 200 тысяч новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло показателя 10 миллионов 97 тысяч.

Число жертв пандемии превысило 500 тысяч человек. За последние сутки скончались более четырех с половиной тысяч людей.

Больше всего зараженных в США. На втором месте Бразилия, на третьем - Россия.