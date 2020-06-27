Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты в стране

Россия представила в ООН доклад о преодолении крайней нищеты в нашей стране. Документ под названием «Добровольный национальный обзор» был опубликован в пятницу, выдержки из него приводят «Известия».

«Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает существование менее чем на <...> $1,9 в день. С 2017 года добавлено еще две линии на уровне $3,2 и $5,5. В России население, имеющее столь низкие денежные доходы, практически отсутствует», - отмечают авторы доклада.

По данным статистики, в 2017 году не более 0,1% населения страны имели доходы ниже уровня 3,2 доллара в день.

Также отмечается, что к 2024 году национальный уровень бедности в России должен снизиться, как минимум, вдвое. Достигнуть этого власти планируют с помощью реализации нацпроектов и развития механизмов поддержки населения.