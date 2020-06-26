Женщина несколько дней не знала о том, что сказочно разбогатела

Женщина из Новой Зеландии купила лотерейный билет и несколько дней не догадывалась о том, что он принес ей целое состояние. Подробности истории приводит «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

17 июня новозеландка, пожелавшая остаться анонимной, купила в магазине лотерейный билет. Лишь через четыре дня она вспомнила о нем и решила проверить. Женщина пришла в торговое заведение и просканировала билет. На экране высветилась надпись о том, что она выиграла первый приз. Тогда новозеландка пригласила продавца и та сообщила, что женщина выиграла 10,3 миллиона новозеландских долларов (458 миллионов рублей).

«Я была так шокирована, что мне нужно было присесть. Женщина и ее коллега принесли мне стул. Неожиданно я почувствовала жар и начала снимать с себя слои одежды, в которую я была одета для прогулки», - рассказала участница лотереи.

По словам победительницы, ее семья не сразу поверила в реальность произошедшего. Женщина заявила, что мечтает купить дом. Раньше эта цель казалась ей несбыточной, но выигрыш сделал это возможным.