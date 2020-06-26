Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Американские ученые из Бостонского университета нашли способ уничтожить коронавирус за 25 секунд с помощью ультрафиолетового излучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

В ходе эксперимента специалисты обработали зараженный коронавирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Выяснилось, что при дозировке 5 миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 миллиджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Как подсчитали специалисты, энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт способна очистить от коронавируса помещение площадью 15 квадратных метров.