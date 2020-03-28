В ЗАГСы Карелии будут пускать по одному

Опубликован график приема населения в органах ЗАГС Республики Карелия в период с 30 марта по 4 апреля 2020 года.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) численность работников органов ЗАГС Карелии, осуществляющих прием с 30 марта по 4 апреля, сокращена до 24 человек.

Прием граждан по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий в указанный период будет осуществляться с ограничением допуска в помещения органов ЗАГС – не более одного человека, за исключением государственной регистрации брака, расторжения брака и установления отцовства (не более двух человек).

Записаться на прием можно по телефонам органов ЗАГС.

Также можно использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) для подачи заявлений в электронном виде на государственную регистрацию: рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти, а также для подачи заявлений в электронном виде на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

Ранее мы сообщали, что ЗАГС из-за коронавируса ограничил количество гостей на свадьбах. На торжество во Дворце бракосочетаний в столице Карелии рекомендовано приглашать не более 20 гостей.