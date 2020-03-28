Корпорация развития Карелии продолжает консультации в онлайн-режиме

Корпорация развития Республики Карелия продолжит работу с карельскими предпринимателями в условиях перехода на новый режим работы

Как сообщила генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия Марина Кувшинова, карельские предприниматели получат консультационную поддержку в полном объёме вне зависимости от перехода на новый режим работы в условиях распространения нового вируса COVID-19.

Во-первых, с 26 марта на базе Корпорации начала работу «горячая линия» по вопросам предоставления мер государственной поддержки для региональных субъектов малого и среднего бизнеса. «Горячая линия» работает с 8.00 до 20.00 по будним дням, консультирование проводится специалистами Корпорации в сменном режиме. Телефон «горячей линии» – 8 (800) 100-29-80.

Кроме того, предприниматели могут получить необходимую консультацию, отправив интересующий вопрос с помощью раздела «Обратная связь» на сайте Корпорации развития Республики Карелия, на странице группы ВКонтакте либо по электронной почте info@kr-rk.ru. Также услуги одного из центров Корпорации – Центра поддержки экспорта – в настоящий момент уже можно получить без личного визита. Имеется возможность направить заявку через официальный сайт Центра или по электронной почте export@kr-rk.ru.

Дополнительно проведена работа с инвестиционными уполномоченными районов Карелии. Теперь через них предприниматели также могут подать заявку либо напрямую связаться с сотрудниками Корпорации посредством видеоконференцсвязи.

Кроме того, в настоящее время с помощью сервиса Минэкономразвития РФ АИС «Цифровая платформа» сотрудники Корпорации развития Республики Карелия могут проводить консультирование и осуществлять приём заявок от предпринимателей в режиме онлайн, а также вести предварительную запись на консультации.

В настоящий момент Корпорация развития Республики Карелия совместно с карельскими предпринимателями, активными участниками регионального кинематографического кластера, разрабатывает новый обучающий продукт. Планируется к проведению серия онлайн семинаров о мерах государственной поддержки в доступной форме. Этот продукт будет актуален как для начинающих бизнесменов, так и для действующих субъектов МСП. Будет предусмотрена онлайн трансляция в группу Корпорации в социальных сетях и видеозапись для просмотра в удобное предпринимателям время.

– Обращаем внимание предпринимателей, что с 1 апреля заявки от субъектов МСП на предоставление субсидий по возмещению затрат можно подать в Корпорации развития Республики Карелия с 08.00 до 20.00 по будним дням по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11. Мы просим предварительно согласовать время посещения с сотрудниками Корпорации по телефону 8 (8142) 44-54-00 или 8 (800) 100-29-80 во избежание скопления посетителей и выполнения поручений Президента РФ, – проинформировала Марина Кувшинова.