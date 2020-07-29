Названы адреса 25 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых инфекция была подтверждена 28 июля. Их 25 человек.

Так, в городе появились восемь новых очагов. Это дом №1 по улице Мелентьевой, дом №47 по Октябрьскому проспекту, дом №11 по улице Северной, дом №2Б по бульвару Интернационалистов, дом №12 по улице Братьев Озеровых, дом №6 по улице Ровио, дом №3 корпус 1 по улице Нойбранденбургской и частный сектор на улице Чехова.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №42 по Октябрьскому проспекту, дом №6 по Первомайскому проспекту, дом №26 по улице Суоярвской, дом №1 по улице Суворова, дом №31 корпус 4 по Лососинскому шоссе, дома №5 и 14А по улице Мерецкова, дом №71 по улице Балтийской, дома №12 и 19 по улице Ровио и дом №4 по улице Парфенова.

Общее количество зараженных в карельской столице достигло отметки в 1119 человек.