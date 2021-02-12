В Карелии смягчили ковидные ограничения для кафе и ресторанов

Власти Карелии увеличили время работы кафе и ресторанов. Теперь организации общепита смогут работать до часа ночи. Соответствующую корректировку в свое мартовское распоряжение внес глава республики.

В правительстве уточнили, что с 12 февраля количество посадочных мест за одним столом не ограничивается пятью. Вдобавок, власти разрешили проводить корпоративы.

Также с сегодняшнего дня организациям и индивидуальным предпринимателям из других субъектов страны разрешено вести в Карелии выездную торговлю.

Кроме того правительство региона смягчило требования к организациям, реализующим программы дополнительного образования. Им необходимо соблюдать общие санитарно-эпидемиологические требования в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. (фото izhevskinfo.ru)