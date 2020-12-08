Родителей попросили забрать детей из садиков и не отдавать их бабушкам

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом обратился законным представителям дошкольников.

Дословно:

«В Карелии увеличилось число больных коронавирусом среди дошкольников. Воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз «коронавирус». По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей. Цифры не критичные, но заставляют насторожиться.

Напомним, что ранее глава Карелии принял решение о досрочных каникулах для учеников 1 - 3 класса, они начнутся с 19 декабря. Также ученики 4 -11 классов до конца этой четверти переведены на дистанционный формат обучения. Принятые эпидемиологические меры принесли ожидаемый эффект: среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась.

Все мы хотим встретить новогодние праздники здоровыми. Однако, понимаем, что в условиях работающей экономики закрыть детские сады нельзя. В этой связи обращаемся к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции». (фото ulpravda.ru)