23 марта 2020, 20:32
Житель Карелии слепил коронавирус из снега
Работа Федора Кочкина представлена на конкурс снежных скульптур, проходящий в Пряжинском районе
В Карелии коронавирус превратился в снежную скульптуру. Житель Пряжи Федор Кочкин создал модель смертельного вируса, поставившего на уши весь мир, для местного конкурса снежных скульптур. Об этом сообщает группа газеты «Наша жизнь - Meijän elaigu».
Сначала автор сформировал основное тело вируса из мокрого снега, а затем сделал шипы с помощью ведерка. На всю работу у мужчины ушло около полутора часов. Скульптура появилась на пряжинской лыжной трассе.
«В таком виде коронавирус никому не страшен», - отметили местные жители.