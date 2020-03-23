Житель Карелии слепил коронавирус из снега

В Карелии коронавирус превратился в снежную скульптуру. Житель Пряжи Федор Кочкин создал модель смертельного вируса, поставившего на уши весь мир, для местного конкурса снежных скульптур. Об этом сообщает группа газеты «Наша жизнь - Meijän elaigu».

Сначала автор сформировал основное тело вируса из мокрого снега, а затем сделал шипы с помощью ведерка. На всю работу у мужчины ушло около полутора часов. Скульптура появилась на пряжинской лыжной трассе.

«В таком виде коронавирус никому не страшен», - отметили местные жители.