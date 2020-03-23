Повышенный спрос на основные товары наблюдается в Петрозаводске

Специалисты администрации Петрозаводска проводят постоянный мониторинг цен на основные товары в карельской столице. Проводятся выезды в магазины и нестационарные торговые объекты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в администрации, существенного увеличения цен по сравнению с прошлым месяцем не замечено. Для примера: в магазинах федеральных сетей килограмм муки стоит 21,5-22 рубля. Килограмм мяса курицы стоит 131 рубль, макароны - 45 рублей, соль - 15 рублей, сахарный песок - 34 рубля.

В то же время в мэрии отметили повышенный спрос на товары первой необходимости: соль, муку, крупы, макароны, сахар, консервы, а также дезинфицирующие средства. Предприятия розничной торговли Петрозаводска принимают все меры, чтобы эти товары были доступны в магазинах.