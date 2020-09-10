Училище Олимпийского резерва возобновляет работу после карантина

Училище Олимпийского резерва в Кондопоге, где в конце августа была зафиксирована вспышка коронавируса, заканчивается карантин. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

«С понедельника студенты возвращаются к обычному формату обучения и тренировок», - написала пресс-секретарь.

Напомним, коронавирус был выявлен у тренеров, воспитанников училища и участников просмотровых сборов. В Республиканскую инфекционную больницу был доставлен 21 человек. Тренировки были приостановлены.