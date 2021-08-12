160 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирусную инфекцию подтвердили у 160 человек, все новые заболевшие не были вакцинированы. Такие данные утром 12 августа приводит министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. За весь период пандемии в регионе заболели 57 972 человека.

За последние 24 часа были выписаны 169 человек, за все время – 54 387.

Официально подтвержден еще один летальный исход заболевшего коронавирусом. Пандемия унесла жизни 745 человек в республике. (фото nastya_gepp, pixabay.com)