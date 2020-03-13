Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за пандемии коронавируса

Со следующей недели Россия ограничит полеты в страны Европы. Такие меры принимаются, чтобы недопустить распространения опасной инфекции на территории нашей страны.

С 16 марта будут приостановлены полеты в страны ЕС из-за коронавируса. Исключение составят рейсы из Москвы в европейские столицы и обратно, а также чартеры для вывоза россиян. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Ограничения затронут и ависообщение с Норвегий и Швейцарией, за исключением вылетов из Москвы в Осло и Женеву.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире. В 123 странах и территориях зарегистрировано более 132 тысяч случаев заболевания COVID-19.