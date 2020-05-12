Количество заболевших коронавирусом в России превысило 232 тысячи

За последние сутки в России коронавирус диагностирован у 10 899 человек. Зафиксировано 107 летальных исходов. Победить болезнь смогли 3711 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 5392. В соседних с Карелией регионах ситуация следующая: Санкт-Петербург - 339 новых случая, Ленинградская область - 74, Мурманская область - 12, Архангельская область - 37, Вологодская область - 19.

Всего в стране по данным на 12 мая коронавирус подхватили 232 243 человека. Зафиксировано 2116 смертей.