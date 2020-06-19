Парфенчиков рассказал о заболевших Covid-19 в олонецком детсаду

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подробности ситуации с заражением коронавирусом работников одного из детских садов Олонца. Напомним, дежурные группы в дошкольном учреждении «Радуга» закрыли до 26 июня из-за выявления Covid-19 у двух сотрудниц.

По словам губернатора, эти работники не контактировали с детьми. Одна из сотрудниц была на больничном, другая - в отпуске. Медики, однако, не исключают, что женщины могли контактировать с другими сотрудниками учреждения вне работы.

Тесты на коронавирус будут взяты у 23 работников детского сада. На следующей неделе там будет проведена полная дезинфекция.

Глава республики отметил, что детские сады являются особой зоной риска распространения коронавирусной инфекции.