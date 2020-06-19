Мужчина умер от пневмонии в Карелии накануне

18 июня в Карелии от внебольничной пневмонии умер еще один человек. Это 53-летний мужчина с сопутствующей эндокринной патологией. Такую информацию приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Тест на коронавирус у пациента был отрицательным.

Всего накануне в больницы были доставлены еще 12 пациентов с пневмонией.

С начала апреля болезнь унесла жизни 60 человек в республике. Всего были госпитализированы 659 пациентов.

В оперштабе подчеркнули, что все больные с пневмонией неоднократно тестируются на Covid-19.