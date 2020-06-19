26 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии

За последние сутки коронавирус выявлен в Карелии еще у 26 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Петрозаводске заболели 11 человек. В Беломорском районе (поселок Сосновец) - 1 человек, в Кондопожском районе (Кондопога и поселок Кяппесельга) - 2 человека, в Кемском районе (поселок Кривой порог) - 1 человек, в Олонецком районе (Олонец, деревня Юргелица) - 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного работника АО «ВАД» и у семерых рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 22 человека: в Кемском районе (рабочие Белопорожской ГЭС) - 9, в Петрозаводске - 9, в Кондопожском районе - 2, в Сегежском районе - 1, в Суоярвском районе - 1.

Всего с начала пандемии коронавирус в Карелии выявлен у 960 человек. Пять пациентов скончались.