Карелию назвали идеальным местом для отдыха отцов с детьми

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей соцсетей, чтобы выяснить, где лучше всего отдыхается российским папам. Опрос был приурочен ко Дню отца, который отмечается 21 июня.

Большинство проголосовавших выбрали Ялту (25%). Карелия расположилась на втором месте. Посетить нашу республику, чтобы показать детям северную красоту и порыбачить, мечтают 19,87% российских пап. На третьем месте Сочи - 17,95%.

Также популярностью для летнего отдыха среди отцов пользуются Евпатория, Кисловодск и Домбай, следует из данных опроса.